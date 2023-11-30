САП: Суддям Київського апеляційного суду повідомлено про підозру в хабарництві

Чотирьом суддям Київського апеляційного суду, яких було викрито на вимаганні хабара, повідомлено про підозру, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, прокурори САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду, викритим на одержанні неправомірної вигоди у розмірі $35 тис. за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Як повідомлялось, 28 листопада 4 суддів Київського апеляційного суду були викриті на хабарі. Судді вимагали $35 000 одній зі сторін кримінальної справи за скасування арешту майна приватного товариства.

Судді Київського апеляційного суду оприлюднили заяву, в якій засудили хабарництво колег.