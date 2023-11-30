Зеленський доручив будувати укріплення "на основних напрямках"

Президент Володимир Зеленський у Запоріжжі провів нараду з військовим керівництвом щодо будівництва фортифікаційних споруд на "всіх основних напрямках", повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє звернення Зеленського у соцмережах.

"Щойно провів у Запоріжжі дві важливі наради. Оперативну – з військовими, з генералами Тарнавським, Москальовим, Литвиновим та всіма, хто відповідає за оборону тут, саме на Запоріжжі. Друга нарада – фактично загальнодержавна – щодо фортифікації. На всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись з будівництвом споруд. Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині – максимум уваги. Харківщина – це Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ – Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь. Також південь – Херсонська область".

За словами президента, на нараді також доповідали представники обласних влад, військові керівники, міністр оборони Рустем Умєров та його заступник Олександр Павлюк.

"Обговорили залучення ресурсів, мотивацію, зокрема, і приватного бізнесу в цій роботі, фінансування. Пріоритет очевидний. Вдячний усім, хто працює саме на такому будівництві, на виробництві матеріалів".

Він додав, що на зустрічі обговорили потреби, щодо яких Україна працюватиме з партнерами для посилення захисних ліній.

"Окрема увага – це будівництво укриттів у школах, зокрема тут, у Запоріжжі та області, щоб діти могли навчатись принаймні у змішаному форматі – і офлайн також".

29 листопада на Ставці верховного головнокомандувача Зеленський обговорював значне посилення фортифікацій у регіонах та протиповітряної оборони.