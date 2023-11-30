Залужний обговорив з начальником штабів США ситуацію на фронті
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив обстановку на фронті з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Залужний у Facebook.
"Розповів про ведення противником локальних наступальних дій на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Водночас, Сили безпеки та оборони завдають ворогу суттєвих втрат у живій силі та техніці, а також виснажують його вздовж усієї лінії фронту".
Залужний домовився з генералом Брауном продовжувати спільну роботу над пошуком технологічних рішень для здобуття переваги над противником у повітрі, вогневому ураженні та розмінуванні.
Також поділився із партнерами результатами українських досліджень щодо ефективності застосування певних типів озброєнь.