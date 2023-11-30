ЦАХАЛ заявив, що готовий відновити бойові дії у Секторі Газа

Ізраїльські військові готові відновити бойові дії в Секторі Газа, якщо угоду про припинення вогню з ХАМАСом не буде продовжено ще на один день, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прес-секретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє The Times of Israel.

"ЦАХАЛ готовий відновити бойові дії. Ми готові атакувати в будь-яку годину, зокрема й сьогодні ввечері" , - заявив він.

Хагарі додав, що ЦАХАЛ очікує звільнення додаткових заручників.

"Наразі ми просуваємося вперед і очікуємо на звільнення додаткових заручників, які мають повернутися в рамках узгодженої угоди" , - заявив він.

За його словами, вночі ЦАХАЛ "наполіг" на виконанні поточної угоди з ХАМАСом, у межах якої терористичне угруповання має звільнити жінок і дітей, утримуваних у заручниках.

"Ми зробимо це і завтра. Посередники, Катар і Єгипет, також зобов'язані виконати угоду, щоб припинення вогню могло тривати" , - заявив Хагарі.

Перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

Перемир'я між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС розпочалося 24 листопада. На той час сторони конфлікту домовилися про припинення вогню на чотири дні. Після цього Ізраїль та ХАМАС вирішили продовжити перемир'я ще на два дні за умови, що бойовики звільнять більше заручників.

29 листопада повідомлялося, що Ізраїль обговорює з ХАМАС продовження режиму припинення вогню ще на два дні. Для цього бойовики мають виконати умови Тель-Авіва.

При цьому прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху запевняв, що Єрусалим продовжить бойові дії на території Сектору Газа після повернення заручників.