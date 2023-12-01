The Economist: Захід має зробити більше, інакше Путін переможе

Видання "The Economist" написало матеріал про шанси Путіна на перемогу війні та про те, що Захід, через відсутність стратегічного бачення, робить недостатньо, щоб його зупинити, повідомляє Українська правда.

Видання пише, що причина того, що перемога Путіна у війні можлива, полягає у тому, що зараз жодна зі сторін не в змозі вигнати іншу із контрольованих територій. Контрнаступ України застопорився. В боях за Авдіївку Росія втрачає понад 900 людей щодня і така "війна оборони" може тривати багато років.

"Захід міг би зробити набагато більше, щоб розчарувати Путіна. Якби він ухвалив рішення, то міг би розгорнути промислові та фінансові ресурси, які затьмарюють російські. Однак фаталізм, самовдоволення та шокуюча відсутність стратегічного бачення стають на заваді, особливо в Європі. Як заради себе, так і заради України, Захід має терміново позбутися летаргії" , – йдеться в публікації.

Перевагу Росії пояснює її іноземна підтримка, адже вона отримує безпілотники з Ірану та снаряди з Північної Кореї; Туреччина і Казахстан стали каналами для товарів, які живлять російську військову машину. Також зазнала невдачі західна схема обмеження російських нафтових доходів.

Усередині Росії, як пише The Economist, люди звикли до війни, так звана еліта посилила контроль над економікою, а Путін може дозволити собі виплачувати довічну зарплату сім’ям тих, хто воює і гине.

"З огляду на все це, не дивно, що настрій у Києві стає похмурішим. Політика повернулася, люди борються за вплив. Президент України Володимир Зеленський і Головнокомандувач Валерій Залужний – посварилися. Внутрішні опитування показують, що корупційні скандали та занепокоєння щодо майбутнього України підірвали авторитет пана Зеленського серед виборців" , – зазначає видання.

Також The Economist пише: "Якщо президентом оберуть Дональда Трампа, який пообіцяв найближчим часом мир, США можуть узагалі припинити постачання зброї". Втім, хто б не був у Білому Домі, Європі варто готуватися до сповільнення американської допомоги.

Також видання пише, що просто сподіватися, що режим Путіна впаде через примусову мобілізацію, інфляцію та витрати на армію не варто, адже "він може залишатися при владі роками".

Тому, "Європа має розглядати Путіна як головну довгострокову загрозу своїй безпеці. Росія переозброїться. Вона матиме бойовий досвід. Планування оборони Європи треба розробити так, щоб Путін не відчув слабкість на її флангах. Особливо якщо будуть сумніви в готовності президента Трампа воювати в разі нападу на країну НАТО".

І найкращим способом стримати Путіна є демонстрація Європою своєї рішучості та надання протиповітряної оборони Україні та ракет великої дальності для ударів по російських шляхів постачання.

У іншому випадку, за баченням журналістів, Путін вперше від 24 лютого 2022 року виглядає спроможним перемогти, а його найбільшою перевагою є відсутність у Європи стратегічного бачення.