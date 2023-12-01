Нацбанк скасував усі обмеження на продаж готівкової валюти

З 1 грудня НБУ скасував усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню, повідомляє Українська правда.

За оцінками НБУ, це сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами та, як результат, стабілізації курсових очікувань і підвищенню стійкості валютного ринку.

Також дозволено Експортно-кредитному агентству (ЕКА) переказувати за кордон кошти для відшкодування / компенсації витрат за договорами страхування та перестрахування, укладеними з іноземними страховими (перестраховими) компаніями, а також для оплати витрат ЕКА, пов’язаних із здійсненням таких операцій.

Окрім цього, розширено перелік послуг, для оплати яких дозволено здійснювати транскордонні перекази громадянам, включаючи учасників бойових дій, які внаслідок збройної агресії Росії проти України потребують лікування або відновлення здоров’я за межами України.

Дозволено оплату послуг, що є необхідними для створення належних умов для навчання студентів за кордоном. Зокрема, оплату за проживання, отримання візи на період навчання, трансферів від гуртожитку до навчальних офісів, харчування, страхування, медичних послуг в разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги.