У "Шахеді" знайшли SIM-карту "Київстару"

Збитий російський ударний дрон "Шахед" мав батарею, модем та SIM-карту мобільного оператора "Київстар". Про це пишуть OSINT-розслідувачі, а також Інститут вивчення війни, повідомляє Українська правда.

Військові аналітики з посиланням на відкриті українські джерела повідомили, що російські сили використовують українські SIM-карти "Київстар" для керування дронами "Шахед".

Окрім цього, SIM-карта дозволяє російським силам використовувати мобільну мережу "Київстар" для відстеження місцезнаходження безпілотника та зміни траєкторії його польоту.

У "Київстарі" прокоментували цю ситуацію та підкреслили, що компанія співпрацює з правоохоронними органами, щоб таких інцидентів не виникало.