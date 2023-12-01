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Курс валют НБУ на 1 грудня

Курс валют НБУ на 1 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 1 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 30 листопада знизився до позначки 36.35 за 1 долар.

Євро подешевшав на 24 коп. до 39.72 за 1 євро.

Курс рубля не змінився і залишається лише на рівні 4.10 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 45,98 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 4 коп. до 41.53 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 9 коп. до 9.14 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.353 500 --0.022
EUR Євро 39.723 500 --0.235
RUB Рубль 0.410 020
GBP Фунт стерлінгів 45.981 700 --0.197
CHF Швейцарський франк 41,535 000 +0.035
PLN Польський злотий 9.138 400 --0.086

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