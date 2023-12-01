Курс валют НБУ на 1 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 1 грудня 2023 року
Курс долара порівняно з 30 листопада знизився до позначки 36.35 за 1 долар.
Євро подешевшав на 24 коп. до 39.72 за 1 євро.
Курс рубля не змінився і залишається лише на рівні 4.10 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 45,98 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 4 коп. до 41.53 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 9 коп. до 9.14 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.353 500
|EUR
|Євро
|39.723 500
|RUB
|Рубль
|0.410 020
|GBP
|Фунт стерлінгів
|45.981 700
|CHF
|Швейцарський франк
|41,535 000
|PLN
|Польський злотий
|9.138 400