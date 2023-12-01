Ізраїль відновив бойові дії в Газі після обстрілу ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що відновила бойові дії проти ХАМАС вранці 1 грудня, оскільки терористичне угрупування порушило оперативну паузу, повідомляє Українська правда.

"ХАМАС порушив оперативну паузу і, крім того, обстріляв ізраїльську територію. Армія оборони Ізраїлю відновила бойові дії проти терористичної організації ХАМАС в Секторі Газа" , – йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

CNN пише, що угода про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС, схоже, закінчилася, і немає жодних ознак її продовження.

За даними видання, це сталося через те, що за годину до закінчення п'ятничного терміну ізраїльська система протиповітряної оборони перехопила одну ракету, запущену з Сектора Газа.