Уночі росіяни запустили по Україні 25 "Шахедів": скільки збила ППО

У ніч на 1 грудня російські окупанти запустили по Україні 25 безпілотників типу Shahed та дві ракети Х-59. Силам ППО вдалося знищити 18 "Шахедів" та одну ракету.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Ударні безпілотники росіяни запустили з двох напрямків: мис Чауда в окупованому Криму та Приморсько-Ахтарськ (РФ). Також окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Основний напрямок удару – південь та схід країни.

"В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59" , – йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.