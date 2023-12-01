Уночі росіяни запустили по Україні 25 "Шахедів": скільки збила ППО
У ніч на 1 грудня російські окупанти запустили по Україні 25 безпілотників типу Shahed та дві ракети Х-59. Силам ППО вдалося знищити 18 "Шахедів" та одну ракету.
Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Ударні безпілотники росіяни запустили з двох напрямків: мис Чауда в окупованому Криму та Приморсько-Ахтарськ (РФ). Також окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.
Основний напрямок удару – південь та схід країни.
"В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59", – йдеться в повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.