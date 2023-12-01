ISW: Війська РФ просунулися поблизу Авдіївки та Старомайорського
За останню добу російські війська продовжували наступ у районі Авдіївки та просунулися. Також вони підтвердили наступ в районі Старомайорського на Донеччині. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулися на захід від залізничного полотна біля Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) та поблизу Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки).
29 і 30 листопада російські джерела стверджували, що їхні війська також просунулися на північ від промислової зони на південний схід від Авдіївки і що тривають бої поблизу Авдіївського коксохімічного заводу.
Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Степового, Новокалинового, Авдіївки, Сєверного (6 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки); на схід від Новобахмутівки (11 км на північний схід від Авдіївки); Тоненького (7 км на захід від Авдіївки).
"Суспільне" повідомило, що замерзла земля біля Авдіївки вже розм’якшилася в багнюку, що ускладнює роботу транспортних засобів як російським, так і українським силам.
Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська завдають плануючих бомбових ударів з літаків Су-35 поблизу Авдіївки.
30 листопада російські війська продовжили обмежені наземні обстріли в районі кордону Донецької та Запорізької областей та підтвердили наступ.
На геолокаційних кадрах, опублікованих 29 листопада, видно, як частини російського 394-го мотострілецького полку (127-а мотострілецька дивізія 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу) захоплюють українські позиції на південний захід від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).
Раніше ISW оцінювало, що лінія фронту російських військ була за цими позиціями.
У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили російські атаки на південь від Пречистівки (18 км на південний схід від Великої Новосілки). Кілька російських військових блогерів стверджували, що російські війська захопили кілька українських позицій уздовж лінії Приютне-Старомайорське (15 км на південний захід до 9 км на південь від Великої Новосілки).
Ключові висновки ISW за 30 листопада
- Опитування громадської думки показує, що кількість росіян, які повністю підтримують війну в Україні, зменшилася майже вдвічі з лютого 2023 року, і що більше росіян підтримують виведення російських військ з України.
- Російська війна в Україні створила нову соціальну напругу та загострила існуючу всередині Росії. Вона дуже помітна в російському інформаційному просторі, незважаючи на цензуру.
- Кремль, ймовірно, стурбований тим, як зміна сприйняття російської війни в Україні вплине на результати президентських виборів у Росії в березні 2024 року, і вживає заходів для того, щоб фактична підтримка російського президента Володимира Путіна на виборах не спиралася на успіхи Росії на полі бою.
- 30 листопада прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що президент Росії Володимир Путін 14 грудня проведе щорічний форум "Пряма лінія" та щорічну пресконференцію.
- Зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час виступу на засіданні Ради міністрів закордонних справ Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Північній Македонії 30 листопада не сприяв інформаційним операціям Кремля, вдаючи зацікавленість у переговорах, а замість цього сприяв ескалаційній риториці щодо Молдови.
- Російські війська 29 і 30 листопада завдали по Україні кілька серій ракетних і безпілотних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.
- Російські військові блогери стверджували, що російська військова бюрократія перешкоджає використанню та придбанню російських безпілотників серед російських сил, які діють на східному (лівому) березі Херсонської області.
- Повідомляється, що СБУ причетна до вибуху, який став причиною збоїв на ділянці Східно-Сибірської залізниці, що сполучає Росію і Китай, у ніч на 29 листопада.
- Кремль продовжує свою стратегічну повільну спробу поглинути Білорусь через структуру Союзної держави.
- Російські війська продовжували наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецької і Запорізької областей та на заході Запорізької області, але не зробили жодного підтвердженого просування.
- Український військовий оглядач заявив, що план російської влади приблизно за чотири місяці сформувати два танкові батальйони з використанням техніки з двох складів озброєння. Це свідчить про відсутність у Росії боєздатного озброєння та військової техніки.
- Окупаційні та російські урядовці продовжують зусилля з мілітаризації української молоді в окупованій Україні.