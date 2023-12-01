ISW: Війська РФ просунулися поблизу Авдіївки та Старомайорського

За останню добу російські війська продовжували наступ у районі Авдіївки та просунулися. Також вони підтвердили наступ в районі Старомайорського на Донеччині. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулися на захід від залізничного полотна біля Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) та поблизу Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки).

29 і 30 листопада російські джерела стверджували, що їхні війська також просунулися на північ від промислової зони на південний схід від Авдіївки і що тривають бої поблизу Авдіївського коксохімічного заводу.

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Степового, Новокалинового, Авдіївки, Сєверного (6 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки); на схід від Новобахмутівки (11 км на північний схід від Авдіївки); Тоненького (7 км на захід від Авдіївки).

"Суспільне" повідомило, що замерзла земля біля Авдіївки вже розм’якшилася в багнюку, що ускладнює роботу транспортних засобів як російським, так і українським силам.

Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська завдають плануючих бомбових ударів з літаків Су-35 поблизу Авдіївки.

30 листопада російські війська продовжили обмежені наземні обстріли в районі кордону Донецької та Запорізької областей та підтвердили наступ.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 29 листопада, видно, як частини російського 394-го мотострілецького полку (127-а мотострілецька дивізія 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу) захоплюють українські позиції на південний захід від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Раніше ISW оцінювало, що лінія фронту російських військ була за цими позиціями.

У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили російські атаки на південь від Пречистівки (18 км на південний схід від Великої Новосілки). Кілька російських військових блогерів стверджували, що російські війська захопили кілька українських позицій уздовж лінії Приютне-Старомайорське (15 км на південний захід до 9 км на південь від Великої Новосілки).

Ключові висновки ISW за 30 листопада