Росія за добу втратила майже 1300 військових в Україні – Генштаб
За минулу добу росіяни втратили в Україні майже 1300 своїх військових, 22 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 22 безпілотники та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 330 040 (+1 280) осіб,
- танків − 5 564 (+13) од,
- бойових броньованих машин − 10 372 (+32) од,
- артилерійських систем − 7 931 (+22) од,
- РСЗВ − 912 (+2) од,
- засобів ППО − 602 (+2) од,
- літаків − 323 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 976 (+22) од,
- крилатих ракет − 1 567 (+0) од,
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 10 399 (+38) од,
- спеціальної техніки − 1 137 (+13) од.