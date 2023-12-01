Країни ОПЕК+ погодилися посилити скорочення видобутку нафти

Кілька країн-членів ОПЕК+ оголосили про додаткове скорочення видобутку нафти до 2,2 млн барелів на добу, спрямоване на підтримку стабільності та балансу нафтових ринків, повідомляє Економічна правда.

"Ці добровільні скорочення розраховані на основі необхідного рівня видобутку на 2024 рік, і є доповненням до добровільних скорочень, раніше оголошених у квітні 2023 року і згодом продовжених до кінця 2024 року" , – пояснили в ОПЕК+.

Так, про добровільні скорочення оголосили наступні країни ОПЕК+: Саудівська Аравія (1 тис барелів на добу); Ірак (223 тис барелів на добу); ОАЕ (163 тис б/д); Кувейт (135 тис б/д); Казахстан (82 тис б/д); Алжир (51 тис б/д); і Оман (42 тис б/д) з 1 січня до кінця березня 2024 року.

Це доповнить оголошене добровільне скорочення РФ втдобутку на 500 тис барелів на добу на той самий період: 300 тис барелів на добу сирої нафти та 200 тис барелів на добу нафтопродуктів.

ОПЕК+ також запросила Бразилію, яка входить до топ-10 виробників нафти, стати членом групи. Міністр енергетики країни заявив, що вона сподівається приєднатися в січні.

Тим часом, ціни на нафту знижуються шостий тиждень поспіль на тлі скорочення видобутку з боку ОПЕК+.

Так, на ранок п'ятниці ф'ючерси на нафту марки Brent на лютий впали на 39 центів, або на 0,5%, до 80,47 доларів за барель. А ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 23 центи, або на 0,3%, до 75,73 доларів.