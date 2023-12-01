Аргентина не буде приєднуватися до БРІКС

Аргентина, після обрання нового президента Хав’єра Мілея, передумала вступати до групи БРІКС. Про це заявила майбутня очільниця МЗС Діана Мондіно, повідомляє Укрінформ.

Вона підкреслила, що це є остаточним рішенням уряду новообраного президента Хав’єра Мілея.

"Ми не увійдемо до БРІКС" , - написала вона.

Раніше планувалося, що Аргентина стане однією з шести країн, які приєднаються до БРІКС з 1 січня 2024 року.

Запрошення приєднатися до БРІКС Аргентина, Єгипет, Іран, ОАЕ, Саудівська Аравія та Ефіопія отримали на саміті групи, що відбувся в Південній Африці в серпні цього року.

Нагадаємо, під час другого туру президентських виборів у Аргентині більшість голосів (56%) отримав депутат парламенту з дворічним досвідом, ультраправий популіст, лібертаріанець Хавʼєр Мілей, який обіцяє скоротити видатки, зокрема й пенсії, подолати інфляцію, запровадити долар США замість песо й активно розвивати відносини зі США.