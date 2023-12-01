Шторм пошкодив оборонну лінію РФ біля Керченського мосту

Оборонна морська лінія росіян навколо Кримського мосту серйозно постраждала через сильний шторм у Чорному морі. З'явилися супутникові знімки, які опублікував OSINT-оглядач MT Anderson, повідомляє Ліга.net.

За його словами, на свіжих знімках від 28 листопада можна побачити суттєву шкоду обороні переправи.

Він зазначив, що три баржі ворога затоплено повністю, одну затоплено частково.

Ще дві баржі повністю змило штормом, одна лишається на плаву.

26 листопада 2023 року у Чорному морі розігрався шторм. В результаті близько 500 000 місцевих жителів залишилися без світла та тепла, а під ранок кримчани почали скаржитися на перебої з водою. У Керчі через підтоплення міста відрізано кілька районів, у Саках перебило газопровід.

Загарбники повідомили, що через сильну бурю річка Бельбек також вийшла з берегів. Почалося підтоплення житлових будинків. Людей евакуювали.