Прикордонники розповіли, чи вже почалася блокада кордону з Словаччиною

Словацькі перевізники ще не блокують кордон з Україною, але анонсували, що почнуть страйк сьогодні о 15:00 за європейським часом. Наразі у пункті пропуску зі Словаччиною в чергах перебуває близько 600 вантажівок.﻿ Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Та ситуація, яка є на кордоні з Польщею, вона додала вже в чергах як на словацькому кордоні, так і на кордоні з Угорщиною. Бо до 6 листопада на напрямку цих кордонів ми не фіксували черг з вантажівок, які очікували на можливість перетину кордону в бік України. Знову ж таки - це через збільшення кількості транспортних засобів, які прибувають до кордону" , - розповів Демченко.

За його словами, і водії, і перевізники обирали для себе альтернативні маршрути, бо не можуть перетнути кордон з Польщею.

Речник повідомив, що станом на сьогоднішній ранок на напрямку пункту пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецке" (кордон зі Словаччиною) в чергах перебуває близько 600 вантажівок.

А на кордоні з Угорщиною навпроти пункту пропуску "Тиса" до тисячі вантажних транспортних засобів, які очікують можливості перетину кордону.

"І від учора ми маємо інформацію від словацьких колег про те, що сьогодні о 15:00 годині за європейським часом розпочнеться блокування руху для вантажівок саме на напрямку пункту пропуску "Вишнє Нємецке" (з нашого напрямку пункт пропуску "Ужгород"). І вчинятимуть ці дії представники союзу перевізників Словаччини" , - додав Демченко.

Він нагадав, що 21 листопада вже відбувалося щось подібне. Тоді союз перевізників Словаччини не взяв на себе таку відповідальність, заявивши, що вони не блокували кордон. "Але власне 21 числа ми мали півдня заблокованого кордону, коли вантажівки практично не рухалися на виїзд та в'їзд" , - додав речник.

Тоді в ніч з 21 на 22 листопада словацькі прикордонники повідомили, що рух розблоковано і з того часу ситуація на кордоні зі Словаччиною була стабільною.

"Сьогодні о 16:00 за Києвом будемо бачити яка складеться ситуація на кордоні зі Словаччиною далі. Хоча учасники цієї акції зазначили, що вони на виїзд зі Словаччини пропускатимуть десь по 4 вантажівки на годину" , - зазначив Демченко.

Він також додав, що в України на кордоні зі Словаччиною один такий пункт пропуску і якщо його заблокують, то рух з сусідньою країною зупиниться.