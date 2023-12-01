Україна отримає від Світового банку $1,2 млрд на соцвиплати

Україна отримає від Світового банку позику в розмірі $1,2 млрд на соцвиплати в рамках нової програми INSPIRE. Гроші візьмуть з цільового фонду ADVANCE Ukraine, який підтримується урядом Японії, повідомляє Ліга.Фінанси.

Проєкт забезпечить фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення України. Це такі виплати, як соціальні стипендії, допомога особам з інвалідністю, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, чорнобильські гроші тощо.

Очікується, що даний проєкт охопить майже 10 млн українців.

Разом зі схваленим сьогодні проєктом, Світовий банк вже мобілізував понад $38 млрд екстреного фінансування на підтримку України, включно із зобов'язаннями та гарантіями донорів таких країн, як США, Японія, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Канада, Швейцарія, Швеція, Данія, Австрія, Фінляндія, Ірландія, Ісландія, Індонезія, Литва, Латвія, Бельгія та Республіка Корея.