Порошенко заявив, що його не випустили за кордон попри відрядження від Стефанчука
Депутат Верховної Ради і п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що прикордонники не випустили його з України для участі в міжнародних зустрічах у США та Польщі, повідомляє Європейська правда.
Порошенко наголосив, що мав підписаний головою ВР дозвіл на відрядження.
Він зазначив, що у Варшаві та у Вашингтоні у нього були заплановані десятки зустрічей.
"З поляками я мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні. З американцями — про забезпечення фінансування воєнної допомоги, яка майже вичерпалася цього року, під загрозою в майбутньому", – написав Порошенко.
Зокрема, за його словами, у нього мала відбутися зустріч зі спікером Палати представників Майклом Джонсоном.
"Тому те, що відбулося сьогодні на кордоні — це не дрібне шкідництво. Це — антиукраїнська диверсія. Це не просто перешкоджання дипломатичній роботі всієї моєї команди. А також, на жаль, удар по обороноздатності України", – додав Порошенко.
Як повідомлялося, останнім часом кілька депутатів ВР заявили про блокування своїх закордонних відряджень керівництвом парламенту.