У листопаді в Україні придбали понад 5 тисяч нових авто – "Укравтопром"

У листопаді українці придбали близько 5,4 тис. нових легкових авто. У порівнянні з жовтнем реєстрації нових легковиків зменшились на 6%.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

В асоціації припускають, що блокування кордону польськими перевізниками вплинуло на збільшення строки доставки машин в Україну, а відповідно й очікування авто покупцями.

Водночас у порівнянні з листопадом 2022 р. ринок збільшився на 74%.

Найпопулярнішою маркою на ринку нових авто залишається Toyota. За місяць було зареєстровано 854 нових авто цієї японської марки. Відносно жовтня поточного року, продажі нових Тойот зменшились на 8%, але зросли на 22% порівняно з листопадом 2022 року.

На другому місці Skoda – 517 шт. (+8% до жовтня; +90% до листопада 2022р.)

Третій результат у Volkswagen – 476 шт. (-17%; +266%)

Також у nоп-10 місяця потрапили:

Renault - 383 од.;

Nissan - 309 од.;

BMW - 253 од.;

Mercedes-Benz - 222 од.;

Mazda - 189 од.;

Suzuki - 180 од.;

Citroen - 178 од.

Бестселером місяця став кросовер Renault Duster. Протягом місяця свої перші номерні знаки отримали 355 авто цієї моделі.

Всього за 11 місяців 2023 року українці придбали 55 тис. нових легкових авто, що на 61% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.