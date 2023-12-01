У Міноборони Нідерландів закликали Європу бути "готовою до бою"
Очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що країни Європи мають зміцнювати свої збройні сили, щоб бути "готовими до бою". Про це йшлося у її виступі на конференції з безпеки в Берліні, повідомляє Європейська правда.
Очільниця оборонного відомства зазначила, що жодна країна не може впоратися з сучасними загрозами безпеці самотужки.
"Ми, європейці, повинні активізуватися, побудувати надійну європейську оборону і зміцнити нашу позицію як ключового стовпа в межах НАТО", – заявила вона.
Вона зазначила, що на території ЄС не було воєн, тому для країн членство у Євросоюзі є "водночас нагородою і обіцянкою миру та стабільності".
"Щоб так і залишилось, ми повинні діяти зараз. Європа повинна заново навчитись стримувати. Ми повинні зробити довгострокові, структурні інвестиції у зміцнення наших збройних сил. Ми повинні бути "готовими до бою", – підкреслила Оллонгрен.