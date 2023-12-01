У Держприкордонслужбі пояснили, чому не випустили Порошенка за кордон

Прикордонники кажуть, що відмовили у виїзді п’ятому президенту України народному депутату Петру Порошенку через те, що його відрядження скасоване Верховною Радою. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

Він нагадав, що під час воєнного стану народні депутати України мають право перетинати державний кордон на виїзд на підставі рішень про службові відрядження.

"Відносно народного депутата, про якого ви цікавитесь, у прикордонників наявне підтвердження, що його відрядження за кордон скасоване. Саме тому його було не пропущено через державний кордон України" , – сказав Демченко.

Раніше Порошенко оприлюднив відео з пункту пропуску на кордоні та заявив, що його не випустили за кордон на міжнародні зустрічі.