СБУ влаштувала нову диверсію в РФ: підірвали вантажний потяг у Бурятії

Служба безпеки України влаштувала ще одну диверсію на Байкало-Амурській магістралі у Бурятії. Про це повідомив співрозмовник у силовому блоці, повідомляє Ліга.net.

За його словами, новий підрив став другим етапом операції СБУ для виведення з ладу важливої залізниці, яку росіяни використовують для перекидання військ та техніки.

Зазначається, що перший вантажний потяг був підірваний у Північномуйському тунелі, а тому для продовження руху окупанти почали використовувати об'їзний пут через так званий Чортовий міст.

Під час руху поїзда на високій 35-метровій переправі спрацювала закладена в нього вибухівка. Від вибуху спалахнули шість цистерн, до гасіння пожежі залучили пожежний склад.

Раніше стало відомо, що СБУ влаштувала вибух у Північномуйському тунелі — він розташований на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії, це єдина серйозна залізнична колія між РФ і Китаєм. Під час руху вантажного проїзду спрацювали чотири вибухові пристрої, на місці працює Федеральна служба безпеки РФ, російські залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки.