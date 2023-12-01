На польському кордоні у чергах стоять понад 2000 вантажівок – ДПСУ

Станом на ранок п’ятниці на українсько-польському кордоні у чергах на в’їзд в Україну перебуває близько 2100 вантажних транспортних засобів. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"На жаль, блокування чотирьох напрямків продовжується. Станом на ранок сьогодні, за інформацією, яку ми маємо від польських колег, на всіх цих чотирьох (пунктах пропуску на українсько-польському кордоні – ред.) у бік України у чергах перебуває десь 2100 вантажних транспортних засобів, найбільше – це навпроти пунктів пропуску "Шегині" і "Рава-Руська" , - сказав він.

Відповідаючи на питання про черги на в’їзд до Польщі, Демченко зазначив, що йдеться про тисячі транспортних засобів, які очікують на можливість перетнути кордон у напрямку Польщі.



За його словами, найбільш інтенсивний рух відбувається на напрямку пункту пропуску "Краківець".

"Але, звісно, це не додає тої необхідності у перевезеннях, як це було до 6 листопада. А, наприклад, пункт пропуску "Ягодин" (цей напрямок раніше був повністю перекваліфікований під вантажні перевезення), то там раніше за добу перетинали кордон десь 1200-1300 вантажних транспортних засобів у обидва напрямки. Зараз ця кількість коливається десь на рівні 120-140 (цих транспортних засобів – ред.)" , - сказав речник.

Він поінформував, що за минулу добу польська сторона на пункті пропуску «Ягодин» прийняла не більше 20 вантажних транспортних засобів на в’їзд.