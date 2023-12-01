NYT: Ізраїль знав про план нападу, але недооцінив ХАМАС

Ізраїльські офіційні особи отримали план ХАМАСу щодо нападу 7 жовтня більш ніж за рік до того, як його було реалізовано. Однак армія та розвідка Ізраїлю відкинули його, вважаючи надто складним для терористів.﻿ Про це повідомляє The New York Times, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Приблизно 40-сторінковий документ, з яким ознайомилася газета, ізраїльська влада називає "Єрихонською стіною". Він пункт за пунктом описує напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

У документі не вказується дата атаки, але описується методичний штурм, спрямований на знищення укріплень навколо Сектора Газа, захоплення ізраїльських міст і штурм ключових військових баз, зокрема штаб дивізії.

Зазначається, що план бойовиків також включав деталі про розташування та чисельність ізраїльських військових сил, вузли зв’язку та іншу конфіденційну інформацію, викликаючи питання про те, як ХАМАС збирав свої розвідувальні дані та чи були витоки всередині ізраїльської служби безпеки.

Також відомо, що документ був поширений серед ізраїльських військових і керівників розвідки, але експерти визначили, що атака такого масштабу була за межами можливостей терористів ХАМАС.