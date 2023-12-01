З Гази хочуть виїхати ще майже 150 громадян України – посол

Україна отримала ще 146 звернень своїх громадян, які бажають евакуюватися із Сектору Гази. Загалом на території анклаву може залишатися близько 500 українців.﻿ Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Ми отримали 329 дозволів на наших громадян від ізраїльтян та єгиптян. Нам вдалося вивезти 259 осіб, із них 172 - вже знаходяться в Україні. Решта вирішили залишитися в Єгипті чи поїхати до Європи самотужки" , - зазначив він.

За словами Корнійчука, з моменту припинення бойових дій і успішного етапу евакуації надійшло додатково ще 146 звернень громадян.

"І це дещо дивно, тому що з цих громадян абсолютна більшість мали дозвіл на виїзд, але ним не скористалися. З різних причин" , - пояснив він.

Корнійчук зазначає, що наразі головною задачею є максимально швидке отримання нового дозволу та вивозу цих людей на територію Єгипту.

"На погодження документи ми вже подали. Ситуація під контролем у президента безпосередньо й у міністра закордонних справ. І я впевнений, що до кінця тижня зможемо вивести суттєву частину з цих людей, які залишилися та висловили бажання бути евакуйованими" , - продовжив він.

Посол України в Ізраїлі підкреслив, що серед охочих - абсолютна більшість жінки та діти.

"От я назвав 146 осіб і з них нових громадян, які раніше не подавалися на евакуацію, всього 54. Жінок і дітей серед них понад 110" , - підсумував Корнійчук.

Коментуючи питання про кількість українців що досі перебувають в Секторі Гази, дипломат зазначив, що їх кількість може сягати півтисячі.