Київрада планує виплатити мобілізованим киянам по 30 тисяч гривень

Влада Києва буде виплачувати по 30 000 грн мешканцям міста, які з грудня будуть мобілізовані до Збройних Сил України. Про це заявив міський голова Віталій Кличко, повідомляє Ліга.Фінанси.

"Київрада на найближчому засіданні розгляне питання матеріального заохочення для киян, які будуть мобілізовані до Збройних Сил із грудня. Місто віднайшло кошти для виплат по 30 000 кожному новобранцю" , – сказав він.

У вересні 2023 року Кличко в ефірі радіо Армія FM розказав, що від початку повномасштабної агресії до лав ЗСУ вступило 100 000 киян. Таку ж кількість у червні в інтерв'ю Главкому називала заступниця Кличка Марина Хонда.