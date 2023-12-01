Close button

Київрада планує виплатити мобілізованим киянам по 30 тисяч гривень

Київрада планує виплатити мобілізованим киянам по 30 тисяч гривень
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Влада Києва буде виплачувати по 30 000 грн мешканцям міста, які з грудня будуть мобілізовані до Збройних Сил України. Про це заявив міський голова Віталій Кличко, повідомляє Ліга.Фінанси.

"Київрада на найближчому засіданні розгляне питання матеріального заохочення для киян, які будуть мобілізовані до Збройних Сил із грудня. Місто віднайшло кошти для виплат по 30 000 кожному новобранцю", – сказав він.

У вересні 2023 року Кличко в ефірі радіо Армія FM розказав, що від початку повномасштабної агресії до лав ЗСУ вступило 100 000 киян. Таку ж кількість у червні в інтерв'ю Главкому називала заступниця Кличка Марина Хонда.

Новини

Популярні теми форуму

analytics