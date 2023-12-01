Лавров: РФ не бачить причин для зміни цілей у війні з України

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія "не бачить причин" для перегляду цілей війни проти України.﻿ Про це він заявив на пресконференції 1 грудня під час зустрічі ОБСЄ, повідомляє Українська правда.

"Я виходжу з того, що керівництво нашої спеціальної військової операції (війни проти України - ред.) знає, яких цілей домагається. Контроль за цією операцією на постійній основі здійснює верховний головнокомандувач. І ми не бачимо якихось причин, через які наші цілі (війни - ред.) мають переглядатися" , – сказав Лавров.

Нагадаємо, на виправдання повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Кремль заявляв про завдання "денацифікації та демілітаризації" України. Зокрема, 24 лютого 2022 року Путін заявив: "Мною ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які 8 років зазнають геноциду з боку київського режиму. І для цього ми будемо прагнути до демілітаризації та денацифікації України".

Прессекретар Путіна у лютому 2022 року заявляв, що "в ідеалі потрібно звільнити Україну, зачистити від нацистів", а Лавров у березні 2022 року заявляв, що "спецоперація покликана покласти край будь-якій війні, яка могла б відбуватися на українській території".

Після цього умовні "цілі СВО" змінювалися ще більше в риториці окупантів.

Зокрема, у червні 2023 року Путін зробив суперечливу заяву про цілі нападу Росії на Україну: вони в нього одночасно і змінюються, і не змінюються. У серпні цього року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко взагалі заявляв, що цілі війни проти України вже досягнуті.