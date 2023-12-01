Очільник МЗС Росії на зустрічі ОБСЄ нахамив журналістам

Очільник МЗС РФ Сергєй Лавров на пресконференції у Скоп’є розповів про "свободу преси" у Росії та натякнув, що функціонування ОБСЄ тепер не має сенсу, повідомляє Європейська правда.

Лавров у одній зі своїх відповідей коротко проголосив про високу імовірність розвалу ОБСЄ. Коментуючи свої нещодавні слова про те, що зараз шанси на збереження ОБСЄ є дуже низькими, він заявив, що після зустрічі у Скоп’є шанси на розпад організації додатково погіршилися.

"Шанси збільшилися, але не на збереження організації", – сказав він.

Лавров також ще раз повідомив, що він тепер не зацікавлений у боротьбі за збереження ОБСЄ: "Головне відчуття – байдужість. Мені, наприклад, байдуже, що відбуватиметься з цією організацією" .

Примітно, що через уточнювальне запитання журналістки "Німецької хвилі", поставлене англійською, про те, чи означають ці слова можливість виходу Росія з ОБСЄ, Лавров перейшов на хамство.

"Я не знаю, де ви здобували освіту журналіста" , – коротко сказав він і звинуватив журналістку в тому, що вона перекручує слова.

На її зустрічну репліку про те, що це неправда, і вона спитала про плани РФ, Лавров відповів:

"Я знаю, що у вас у Німеччині прийнято розжовувати все журналістам, у нас лишають місце для інтерпретацій".

Речниця МЗС Марія Захарова, коментуючи запитання "Німецької хвилі", заявила також, що "в Росії, на відміну від Німеччини, є свобода слова". Доказом цього вона вважає "відповідь" Лаврова на запитання від німецького медіа.