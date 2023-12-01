У листопаді бізнес погіршив свої очікування – індекс НБУ

Індекс очікувань ділової активності другий місяць поспіль є нижчим за нейтральний рівень (50 пунктів) і склав 49.1 у листопаді. Про це йдеться в щомісячному опитуванні Національного банку, повідомляє Ліга.Фінанси.

У жовтні показник індексу був на позначці 49.6.

Воєнні дії та їхні наслідки, посилення ризиків безпеки, розрив логістичних ланцюгів, певне обмеження пропозиції електроенергії та її подорожчання для бізнесу, податкові зміни, звуження інвестиційного попиту, а також брак кваліфікованих працівників продовжували стримувати економічну активність підприємств та негативно вплинули на їхні очікування, пояснюють в НБУ.

Підприємства торгівлі залишаються єдиним сектором економіки, який прогнозує покращення результатів своєї діяльності завдяки уповільненню інфляції, усталеному внутрішньому попиту та збільшенню пропозиції товарів: секторальний індекс у листопаді становив 50.9 порівняно з 53.0 у жовтні.

Підприємства промисловості прогнозували погіршення результатів своєї економічної діяльності через складнощі з експортом товарів, розриву логістичних ланцюгів та посилення бойових дій: секторальний індекс у листопаді становив 49.2 (у жовтні – 50).

Підприємства сфери послуг дещо послабили песимістичні оцінки результатів своєї діяльності у найближчій перспективі: секторальний індекс становив у листопаді 48.4 у порівнянні з 47.2 у жовтні.

Підприємства будівництва найбільш песимістично серед інших секторів оцінили економічні результати своєї діяльності з огляду на зростання виробничих витрат, звуження інвестиційного попиту, нестачу кваліфікованих кадрів, а також сезонні умови: секторальний індекс знизився у листопаді до 40.6 (у жовтні – 44.8).

Оцінки зайнятості залишаються стриманими. Керівники всіх секторів продовжують очікувати на скорочення загальної чисельності працівників, найбільше – у секторі будівництва.

НБУ проводив опитування 460 підприємств 6-23 листопада 2023 року.