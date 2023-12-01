В Україні допустили до експлуатації нові зразки "окопної" РЕБ – Міноборони

Міноборони та Генеральний штаб Збройних Сил України завершило тестування тактичних засобів радіоперешкод баражуючим боєприпасам та FPV-дронам, розроблених українськими підприємствами. Про це заявив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, повідомляє Армія Інформ.

Зазначається, що окопні засоби радіоелектронної боротьби підтвердили свої тактико-технічні характеристики в умовах застосування, наближених до бойових.

Як повідомив Гаврилюк, нині ці засоби рекомендовані до проведення кодифікації та реєстрації як штатно-табельних предметів постачання з метою подальшого постачання до Збройних Сил України. Водночас найближчим часом планується провести тестування низки тактичних засобів радіоелектронної боротьби з БПЛА та засобів виявлення БПЛА.

Серед систем, які нещодавно були допущені до експлуатації Міністерством оборони України, — комплекс радіоелектронної боротьби, який використовується для боротьби з усіма типами ворожих БПЛА, здатен придушувати сигнали управління, передачі даних супутникової навігації GPS, ГЛОНАСС, Galileo і Beidou, а також створювати множину фальшивих сигналів. Комплекс має пасивну систему виявлення та пеленгації безпілотників.

Наразі ще два зразки вітчизняних систем "окопної РЕБ" проходять кодифікацію в оборонному відомстві. Йдеться про комплекс, який протидіятиме російським "Ланцетам" та комплекс, що захищатиме від ворожих FPV-дронів.