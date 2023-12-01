ЄС обговорює подолання вето Угорщини щодо України – СМИ

У Євросоюзі обговорюють кілька варіантів, як реагувати на наміри Будапешта блокувати важливі рішення щодо України. Про це йдеться у матеріалі Politico, що ґрунтується на спілкуванні з європейськими дипломатами, повідомляє Європейська правда.

Одним з варіантів – найбільш радикальним – є застосування процедури за статтею 7. Вона передбачена на випадок, коли країна порушує засадничі цінності союзу, і дозволяє припинити право голосу країни-члена щодо рішень ЄС

Проте щодо застосування такого варіанта проти Орбана багато сумнівів, тому що це може мати дуже далекосяжні наслідки і тільки поглибити кризу. Зокрема, вже був випадок у 2000 році, коли лідери ЄС застосували "дипломатичні санкції" проти Австрії через входження в австрійську коаліцію партії ультраправих. Крок ЄС викликав великий негатив в австрійському суспільстві і пізніше того ж року санкції скасували.

Багато хто у Брюсселі зараз поділяє думку, що застосування статті 7 проти Орбана може мати схожий результат, підживить популізм і може запустити ефект доміно, що призведе до виходу Угорщини з ЄС. Відтак дипломати більше думають про те, як обійти угорське вето.

Один з варіантів, який розглядають – розділити пакет підтримки для України на 50 млрд євро на 2024-2027 роки на менші щорічні суми. Критики такого рішення зауважують, що так залишиться менший горизонт планування і менша впевненість у фінансовому становищі України. Крім того, це стало би поганим політичним сигналом: мовляв, якщо ЄС не може домовитися про довгострокову підтримку для України, то чому європейці закликають до таких кроків США.

Аналогічна ситуація з військовою допомогою на рівні ЄС. Країни-члени можуть надати допомогу через двосторонні угоди, а не структури ЄС, як Європейський фонд миру, і буквально обійти угорське вето. Проте це означало би, що ЄС як союз не відіграє ролі у наданні військової допомоги Україні, і було би визнанням неможливості домовитись.

Ще один можливий варіант – відкласти ключові рішення за українськими питаннями на початок 2024 року у сподіванні, що ситуація зміниться на краще. Проте і це надіслало би сигнал про нестачу єдності між членами Євросоюзу, а наближення європейських виборів у червні 2024 року теж може почати впливати на дискусію.

Як відомо, нещодавно Орбан написав лист президенту Євроради, де погрожує заблокувати допомогу ЄС Україні та її рух до членства у Євросоюзі, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Лідери країн-членів ЄС розглянуть ці питання на саміті 14-15 грудня.