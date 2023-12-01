У Раді пояснили, чому скасували закордонне відрядження Порошенка

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко каже, що скасував міжнародне відрядження нардепа і п'ятого президента України Петра Порошенка після отримання листа з грифом "Для службового користування", зміст якого він не може розголошувати.﻿ Про це Корнієнко розповів в ефірі національного телемарафону.

"Він (Порошенко - ред.) вказував як основну підставу – участь у непарламентському заході, партійному форумі Міжнародного демократичного союзу, спільноти, в яку, напевно, входить "Європейська солідарність". Він писав, що паралельно з цим будуть якісь ще зустрічі високого рівня.

За нашими внутрішніми принципами участь у партійних заходах допускається, але коли надійшов лист ДСК (для службового користування, - ред), який я не можу коментувати, ми вимушені були скасувати це відрядження" , – сказав Корнієнко.

Раніше нардеп і п’ятий президент України Петро Порошенко повідомив, що прикордонники не випустили його у відрядження за кордон, до Польщі та США та назвав це "антиукраїнською диверсією".

Прикордонники зазначили, що відмовили у виїзді Порошенку через те, що його відрядження скасоване Верховною Радою.