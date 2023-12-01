Ракетний удар по Новогродівці: кілька загиблих зросла

У Новогродівці на Донеччині знайшли тіла ще двох загиблих внаслідок російського ракетного удару. Про це заявив виконувач обов’язки голови Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз, повідомляє Радіо Свобода.

"Триває пошукова операція в Новогродівці – знайдено тіла ще двох загиблих унаслідок удару напередодні" , – повідомив він.

Таким чином, кількість жертв удару зросла до чотирьох.

Війська РФ 30 листопада обстріляли багатоповерховий будинок у Новогродівці на Донеччині. Через обстріл загинули дві людини. У МВС повідомляли, що під завалами ще може залишатися родина: 33-річна жінка, 38-річний чоловік і 8-річна дівчинка.

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