У Повітряних силах розповіли про сім-карту "Київстару", знайдену в "Шахеді"

У одному з дронів-камікадзе "Шахед", які Росія запускає по території нашої країни, було знайдено SIM-карту українського оператора "Київстар". Наразі спеціалісти вивчають, як карта опинилася у ворожому безпілотнику і навіщо вона там взагалі потрібна. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Спеціалісти вже вивчають. Зрозуміло, що все що знаходиться вивчається спеціалістами й не завжди потрібно це видавати, чи знаємо ми щось, чи не знаємо. Але такі випадки є. Вони оприлюднені" , - сказав Ігнат.

За його словами, наразі з'ясовується, навіщо в російських дронах потрібна SIM-карта.

"(З'ясовується - ред.) що можна робити, маючи власне SIM-карту і доступ до мережі Інтернет. Чи можна здійснювати маніпуляції з певними дронами. Профільні спеціалісти з цим розбираються. Я думаю, що вони зроблять певні висновки" , - розповів речник.

Він зазначив, що ворог безумовно удосконалює своє озброєння. Це стосується як стрілецького озброєння, так і безпілотників.