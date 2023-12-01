Блокада кордону: українські водії планують оголосити голодування

Близько двох сотень українських водіїв, які вже два тижні стоять поблизу пункту пропуску Корчова оточила місцева поліція. Про це розповів водій міжнародних перевезень Роман Власюк. За його словами, українські водії йшли, щоб поспілкуватися з польськими протестувальниками, але поліція їх зупинила, повідомляє Радіо Свобода.

"Нас заблокували серед поля. Нас тут близько 200 водіїв. Поліцейські сказали, що по їхніх законах згромадження людей в такій кількості не дозволено. Вони в повній амуніції, з балонами, газами, "перцовками" , – повідомив Власюк.

За словами водія, вчора була домовленість, що польські перевізники пропускатимуть сім авто на годину, але вона працювала недовго.

"Так було до 22:00. Далі домовленість була зірвана і нас знову поставили на один автомобіль в годину. Зараз тільки на Корчовій ми маємо заблокованих 2000 вантажівок, тобто в Україну в очікуванні 2000 машин експорту" , – каже водій.

Щойно двох українських водіїв пропустили на переговори до польських колег.

"Наші вимоги – пропустити одним виїздом всі ті автомобілі, які мали вночі поїхати згідно домовленості "7 машин в годину", в також надалі збільшити пропуск до 14 машин в годину. Якщо наші умови не будуть виконані ми офіційно заявляємо про голодування. Ми відмовляємося від волонтерської допомоги. Ми переходимо тільки на воду і чай" , – сказав Роман Власюк.

Також, за словами, водія вчора польська інспекція транспорту почала штрафувати українських водіїв за порушення графіку роботу.

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