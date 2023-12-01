Мінкульт: Росія зруйнувала або пошкодила 863 об'єкти культурної спадщини

За період з 24 лютого 2022 року по 25 листопада 2023 року Росія зруйнувала або пошкодила 863 об’єкти культурної спадщини, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

За даними МКІП, 119 пам’яток мали національне значення, 674 — місцеве значення, а 70 об’єктів були щойно виявлені. З початку повномасштабного вторгнення повністю було зруйновано 23 пам’ятки, частково пошкоджено 663 пам’яток, ступінь пошкодження 177 об’єктів залишається невідомим.

276 об’єктів — пам’ятки архітектури, 252 — архітектури та містобудування, 200 — історії, 33 — архітектури та історії, 19 — монументального мистецтва, 17 — містобудування та монументального мистецтва, 18 — археології, 38 — архітектури, містобудування та історії, п’ять — містобудування, два — науки та техніки, один — садово-паркового мистецтва, один — архітектури та містобудування і монументального мистецтва, один — архітектури, монументального мистецтва.

Кількість постраждалих чи зруйнованих пам’яток культурної спадщини у:

Харківській області — 216

Одеській області — 112

Донецькій області — 111

Херсонській області — 86

Чернігівській області — 70

Київській області — 69

Запорізькій області — 38

Львівській області — 33

Дніпропетровській області — 32

Луганській області — 30

Сумській області — 25

Миколаївській області — 22

Хмельницькій області — 9

Вінницькій області — 4

Житомирській області — 2