Росію не переобрали в раду агентства ООН з питань судноплавства

Росію не переобрали до Ради Міжнародної морської організації – агентства ООН, що займається питаннями безпеки судноплавства, повідомляє Європейська правда.

Підсумки голосування за новий склад оголосили на сторінках організації.

Росія була однією з 11 країн-кандидаток на членство у раді в категорії "А" (країни з найбільшим інтересом у наданні послуг міжнародного перевезення), і єдиною з усіх не була обрана.

Асамблея Міжнародної морської організації обрала членами Ради агентства на 2024-2025 роки Китай, Грецію, Італію, Японію, Ліберію, Норвегію, Панаму, Корею, Британію і США. Росія до складу не увійшла.

The Assembly of the IMO has elected the following States to be Members of the Council for the 2024-2025 biennium Category (a): China, Greece, Italy, Japan, Liberia, Norway, Panama, the Republic of Korea, the United Kingdom and the United States pic.twitter.com/6dJkAb1ZRu — IMO (@IMOHQ) December 1, 2023

"Справедливе рішення, адже ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж Росія. Вдячний членам ММО за цей відповідальний крок", – відреагував президент України Володимир Зеленський.

The Assembly of the International Maritime Organization has just elected a new IMO Council for 2024-2025. Russia was not elected.



I welcome this just decision. In the last decade, no country has done more to undermine freedom of navigation than Russia.



I am grateful to IMO… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2023

В Офісі президента розповіли, що Зеленський у понеділок звертався із закликом до Асамблеї, переконуючи, що Росії не місце в керуючому органі ММО.

Нагадаємо, перед цим Росію вперше не обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї.

Також у листопаді оновлювали Виконавчу раду ЮНЕСКО і Росію теж вперше не обрали до її складу.

Перед цим представника Росії вперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН: він програв представникові Румунії, колишньому міністру закордонних справ Богдану Ауреску.