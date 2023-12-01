Євросоюз та Україна вже у стані "стратегічного партнерства" – Мішель

Європейський Союз та Україна вже перебувають у стані "стратегічного партнерства", оскільки блок має угоду про асоціацію з країною. Тепер вирішується питання щодо членства в ЄС, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Reuters.

Так голова Євроради прокоментував нещодавній заклик прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до "стратегічного партнерства" ЄС з Україною замість того, щоб і надалі підтримувати подальший поступ держави до членства в блоці.

Сьогодні, 1 грудня, у кулуарах саміту COP28 у Дубаї Мішель у розмові з журналістами відреагував на слова глави угорського уряду.

"Ми маємо угоду про асоціацію з Україною, яка пропонує багато можливостей для тісної співпраці з Україною" , - зазначив глава Європейської ради.

Він додав, що у грудні будуть проведені "поглиблені дебати з 27 колегами", щоб дати оцінку про майбутнє рішення щодо старту переговорів щодо вступу України до ЄС.

Що передувало

Висловлювання угорського прем'єра Віктора Орбана з пропозицією не виносити питання про вступ України до ЄС на порядок денний саміту лідерів Євросоюзу 14-15 грудня прозвучало у його нещодавньому інтерв'ю.

На грудневій зустрічі лідерів ЄС потрібна одностайність усіх 27 країн-членів блоку для схвалення початку переговорів про вступ України після виконання остаточних умов.

Нагадаємо, що нещодавно Орбан погрожував взагалі заблокувати всю допомогу від Євросоюзу для України. Також він хоче завадити вступу країни до самого ЄС. Зокрема, Орбан погрожує зірвати грудневий саміт лідерів Європейського Союзу, на якому обговорюватиметься допомога Києву та питання про початок переговорів щодо вступу України до ЄС.