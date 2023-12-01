ОВА: Перевірка документів на Закарпатті не пов'язана з мобілізацією

Заступник голови Закарпатської ОВА Ігор Шинкарюк заявив, що рішення щодо перевірки документів осіб на Закарпатті не пов'язане з мобілізацією, повідомляє Українська правда.

Про це говорить брифінг Шинкарюка щодо рішення Ради оборони області про перевірки документів осіб на Закарпатті.

"Хочу підкреслити, що це питання стосується виключно перевірки документів. Цей режим виконується відповідно до постанови (розгорнута назва постанови містить у собі питання не лише перевірки документів, а й транспорту, житла, майна і тд), але на території Закарпатської області рішенням ради оборони введено виключно перевірку документів.

Є ще одне хибне твердження, що начебто це рішення пов'язане з мобілізацією. Хочу запевнити, що воно не має відношення і не було прийняте для того, щоб якимось чином впливати на мобілізаційні заходи

Це рішення направлене на те, щоб дати можливіть і правові підстави військовослужбовцям та іншим представникам сектору оборони і безпеки здійснювати перевірку документів в зоні відповідальності або несення ними служби".

За словами Шинкарюка, право перевіряти документи, які їдуть в область, мають працівники правоохоронних органів. Також військовослужбовець тепер не лише має повноваження, а зобов'язанний встановлювати осіб, які перебували в районі об'єкту, де він несе службу.

За його словами, в область приїжджає багато людей, які заявляють, що їдуть до родичів, на лікування, відпочивати, тощо, а потім їх знаходять замерзлими в горах під час спроб незаконно перетнути кордон і покинути Україну.

Шинкарюк повідомив, що тепер в прикордонно-контрольованих районах області будуть призначати комендантів, які визначатимуть, які військові підрозділи (яких сил: НГУ, ДПСУ, СБУ, тощо), будуть мати право на перевірку документів.

Інформацію про комендантів і їх призначення опублікують на сайті ОВА.

Однією із причин рішення щодо перевірки документів він також назвав підвищення рівня криміногенної обстановки.

Шинкарюк також нагадав, що на території області не дії режим комендантської години: "Закарпаття комендантську годину поки що не вводить".

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