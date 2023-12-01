Нідерланди передали Україні партію військової допомоги: що до неї увійшло
Нідерланди передали Силам оборони України три модульні польові госпіталі Role 2 і шість автомобілів медичної евакуації, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Майно та техніку медичного призначення за підтримки уряду Нідерландів передала Державній прикордонній службі України нідерландська компанія-виробник "Hospitainer".
Прикордонники повідомили, що партнери постійно вдосконалюють комплектацію мобільних комплексів медичної підтримки з огляду на реальні умови їх використання.
Надані цього разу модулі мобільних госпіталів більше пристосовані для використання в холодну пору року, мають розширені можливості для розміщення медичного персоналу та пацієнтів.
Нідерланди передають допомогу прикордонникам з липня 2023 року.
Зазначається, що ДПСУ отримала від Нідерландів та компанії "Hospitainer":
18 автомобілів Toyota Land Cruiser;
10 модульних польових госпіталів Role 1;
5 модульних польових госпіталів Role 2;
5 рефрижераторних автомобілів;
1 стоматологічний модуль;
Майже 90 кубометрів медичних витратних матеріалів.