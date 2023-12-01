Нідерланди передали Україні партію військової допомоги: що до неї увійшло

Нідерланди передали Силам оборони України три модульні польові госпіталі Role 2 і шість автомобілів медичної евакуації, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Майно та техніку медичного призначення за підтримки уряду Нідерландів передала Державній прикордонній службі України нідерландська компанія-виробник "Hospitainer".

Прикордонники повідомили, що партнери постійно вдосконалюють комплектацію мобільних комплексів медичної підтримки з огляду на реальні умови їх використання.

Надані цього разу модулі мобільних госпіталів більше пристосовані для використання в холодну пору року, мають розширені можливості для розміщення медичного персоналу та пацієнтів.

Нідерланди передають допомогу прикордонникам з липня 2023 року.

Зазначається, що ДПСУ отримала від Нідерландів та компанії "Hospitainer":

18 автомобілів Toyota Land Cruiser;

10 модульних польових госпіталів Role 1;

5 модульних польових госпіталів Role 2;

5 рефрижераторних автомобілів;

1 стоматологічний модуль;

Майже 90 кубометрів медичних витратних матеріалів.