Кабмін призначив нового заступника Умєрова: чим він займатиметься
Кабінет Міністрів України призначив полковника Віталія Половенка заступником міністра оборони із тилового забезпечення, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони.
"З 2019 року Віталій Половенко – начальник відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. Учасник бойових дій. Кандидат військових наук. Пріоритетні напрямки роботи — розробка та запровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення; удосконалення системи речового забезпечення; вчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті. Його досвід допоможе привести систему тилового забезпечення у відповідність до реальних вимог сучасної війни", — повідомляють у Міноборони.
Нагадаємо, у п'ятницю, 1 грудня, на посаду голови Держспецзв'язку, замість звільненого в листопаді Юрія Щиголя, який підозрюється у заволодінні держкоштами на понад 62 млн грн, Кабмін призначив Юрія Мироненка.