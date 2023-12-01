МВА: Росія атакує Херсон з окупованого лівого берега, чути вибухи
Росія атакує Херсон з тимчасово окупованого лівого берега, повідомляють про звуки вибухів у прибережних районах, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Мрочко закликав містян бути обережним, триматися подалі від вікон та не перебувати на відкритому просторі.
Передісторія:
- Близько 15:00 у п'ятницю російська армія обстріляла житловий будинок в селі Іванівка, що на правому березі Дніпра в Херсонській області. Внаслідок атаки постраждала 71-річна місцева жителька