Close button

МВА: Росія атакує Херсон з окупованого лівого берега, чути вибухи

МВА: Росія атакує Херсон з окупованого лівого берега, чути вибухи
Фото: wikimedia.org

Росія атакує Херсон з тимчасово окупованого лівого берега, повідомляють про звуки вибухів у прибережних районах, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Мрочко закликав містян бути обережним, триматися подалі від вікон та не перебувати на відкритому просторі.

Передісторія: 

  • Близько 15:00 у п'ятницю російська армія обстріляла житловий будинок в селі Іванівка, що на правому березі Дніпра в Херсонській області. Внаслідок атаки постраждала 71-річна місцева жителька

Новини

Популярні теми форуму

analytics