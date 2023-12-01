Блокада польського кордону: українські водії призупинили голодування

Після перемовин з польськими страйкарями за участі консула українські водії, які очікують на перетин українсько-польського кордону в пункті пропуску "Краківець-Корчова", призупинили голодування, повідомляє Суспільне.

Водії вимагають, аби польські страйкарі пропускали більшу кількість вантажівок.

"Я водій рефрижератора, їду з Клайпеди (Литва). Стою вже тиждень. Я потрапляю у пріоритет, щоб ви розуміли. Суть у тому, що машини тентовані везуть вантажі: паливо, наприклад, вогненебезпечні речовини. Ми маємо пріоритет. Ось у черзі 1207 водіїв — це тільки нас, рефрижератори, бензовози" , — каже водій Олександр Хіміч.

Частина водіїв йшла на переговори до польських мітингувальників, їх не пропустила місцева поліція. Водії вимагають, аби пропускали 14 вантажівок в годину.

ПП "Краківець-Корчова", водії з польськими поліцейськими, 1 грудня 2023 року

"Ми хотіли взяти участь у мирній акції — переговорах з мітингувальниками. Нас заблокувала поліція. Близько 250 людей з однієї сторони. Нам не дали дійти до протестувальників. Польська поліція дала добро поїхати трьом чоловікам, волонтеру, наші вимоги вислухали, але ніхто їх не прийняв. Ми оголошуємо голодування, але зараз ще чекаємо на зустріч з консулом" , — каже ще один водій.

Більше 200 українських водіїв залишають на польовій дорозі. До них приїхав консул з Генерального консульства України у Любліні Василь Йордан. Він запросив двох українських водіїв поїхати разом до польських протестувальників.

Станом на 15:00, 1 грудня, у трьох пунктах пропуску, що межують з Львівщиною, очікують 1750 вантажівок.

"За інформацією, яку надали нам польські колеги, у пункті пропуску "Краківець" очікує 450 вантажівок, У пункті пропуску "Шегині" — 500 та у пункті пропуску "Рава-Руська" найбільша черга, вона складає 800 вантажних засобів" , — розповіла речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська.

Як передає кореспондентка "Суспільного", станом на 16:00, протестувальники та водії домовилися про те, що через пункт пропуску будуть проїжджати 7 авто в годину, а гуманітарні та військові вантажі, рухатимуться поза чергою.

Відтак українські водії відміняють голодування, але готові оголосити його знову, якщо польська сторона порушить домовленості до неділі, 3 грудня.