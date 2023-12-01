Три президенти відмовилися від спільного фото з Лукашенко у Дубаї

Президент Литви Гітанас Науседа, лідер Латвії Едгар Ринкевич і Польщі Анджей Дуда бойкотували спільну фотографію на саміті ООН зі зміни клімату COP28, бо на ній також був присутній самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише LRT.

За словами Науседи, було б нещиро стояти пліч-о-пліч із главою держави, яка стала плацдармом агресії Росії проти України, і як ні в чому не бувало обговорювати майбутнє світу та зміну клімату.

"Білоруський режим сприяє руйнуванню майбутнього світу і разом із Росією несе відповідальність за те, що відбувається в Україні — від загибелі людей до катастрофічного впливу на навколишнє середовище" , — сказав він.

Науседа заявив, що "це називається сімейним фото", а "Лукашенко не належить до тієї сім'ї, до якої ми хочемо належати".

Конференція ООН щодо зміни клімату COP28 триватиме з 30 листопада до 12 грудня в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Очікується, що на заході будуть присутні король Чарльз III, папа римський Франциск і лідери майже 200 країн.