WP: Суд дозволив притягти Трампа до відповідальності за штурм Капітолія

Федеральний апеляційний суд США у п'ятницю постановив, що колишнього президента Дональда Трампа можна судити через штурм Капітолія 6 січня 2021 року – це може відкрити шлях до низки цивільних позовів проти нього, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє The Washington Post.

Справа, яку розглядали федеральні судді, стосується позову двох офіцерів поліції Капітолія і близько десятка законодавців-демократів. Вони ще у 2021 році подали проти Трампа позов, звинувтивши його в провокуванні насильства під час подій 6 січня 2021 року.

Закон, який фігурує в позові, був ухвалений для боротьби з насильством Ку-клукс-клану – руху за вищість білої раси – після Громадянської війниу США. Стверджувалось, що Трамп "вступив у змову" з членами ультраправих груп, які брали участь у штурмі Капітолія.

Адвокати Трампа наполягали, що він захищений від позову, оскільки як президент мав так званий абсолютний імунітет – звільнення від відповідальності за будь-які дії, вчинені в межах офіційних обов'язків.

Але судді одноголосно вирішили, що Трамп "не встановив" свого права на імунітет у тому випадку.

Рішення федерального апеляційного суду США у Вашингтоні потенційно відкриває шлях і до інших цивільних позовів, у яких від експрезидента вимагатимуть компенсації за штурм Капітолія. Трамп ще може його оскаржити.

Нагадаємо, що у березні 2024 року Дональд Трамп має постати перед судом у Вашингтоні за звинуваченням у змові з метою скасування результатів виборів у листопаді 2020 року, на яких переміг Байден.