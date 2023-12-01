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Зеленський заслухав пропозиції щодо вирішення проблем мобілізації в Україні

Зеленський заслухав пропозиції щодо вирішення проблем мобілізації в Україні
Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Ставці обговорили питання щодо вирішення проблем мобілізації та демобілізації в Україні, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського 1 грудня.

"Усі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни. І це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований. Це питання про терміни – і для кожного, хто зараз у війську, для демобілізації, і для тих, хто прийде у військо.
І це питання про умови. Це комплексні речі, які мають опрацьовувати військове керівництво та Міністерство оборони і які мають бути представлені Ставці для затвердження. Сьогодні були деякі пропозиції – я чекаю на комплексні рішення".

Також Зеленський розповів, що на Ставці доповіли командувачі з фронту та Головнокомандувач ЗСУ щодо ситуації на передовій з Купʼянського, Лиманського, Мар’їнського, Авдіїввського, Запорізького та Херсонського напрямків.

"Заслухав доповіді щодо постачання боєприпасів та зброї, готуємо оновлені запити для комунікації з партнерами. Попереду – вагомий тиждень саме з точки зору такої комунікації".

Також на Ставці була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України щодо ймовірних російських дій та міжнародної ситуації наступного року.

"Аналізуємо всі можливі сценарії, і має бути наш, український сценарій на 24-й рік. Конкретні операції із цілком конкретним обґрунтуванням, які дадуть Україні теж цілком конкретні результати. Саме під таку конкретику має бути розраховано все, що необхідно нашій державі, нашим бригадам".

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