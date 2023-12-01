ДСНС: Через негоду на Прикарпатті обмежили рух авто на дорогах

Українських водіїв попередили про запровадження обмежень на руху транспорту на деяких автошляхах в Івано-Франківській області. Це пов'язано з ускладненнями погодних умов, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області.

Надзвичайники розповіли, що обмеження транспортного сполучення діятимуть на таких автошляхах:

Н-18 Івано-Франківськ - Тернопіль, км 11+340 - км 33+811, тобто від м. Тисмениця до межі Тернопільської області ;

Івано-Франківськ - Тернопіль, км 11+340 - км 33+811, тобто ; Н-09 Мукачево - Львів, км 376+687 - км 395+332, тобто від м. Рогатин до границі Львівської області ;

Мукачево - Львів, км 376+687 - км 395+332, тобто від м. ; Н-10 Стрий - Чернівці, км 16+411 - 52+280, тобто від м. Долина до с. Креховичі Калуського району.

Водіїв просять враховувати ці дані під час планування подорожей та поїздок.

На який період часу застосовуються обмеження руху автотранспорту у регіоні - у повідомленні ДСНС не уточнюється.

Обмеження на дорогах через негоду

Нагадаємо, 26 листопада деякі регіони України накрила негода, що призвело до знеструмлення у низці областей, блокування доріг, різноманітних надзвичайних подій, а також до людських жертв. Зокрема, в Одеській області ураганний вітер і заметіль призвели до обмеженого або повного перекриття руху по ряду трас. Протягом кількох годин уранці в регіоні сталося майже 50 ДТП.

У середу, 29 листопада, вранці на Одещині розблокували всі дороги, на яких вводили обмеження для руху через негоду.

Пізніше того ж дня були зняті усі раніше ведені в Україні обмеження на рух транспортних засобів на автошляхах загального користування.

Додамо, що згідно з прогнозами синоптиків, в Україні 2-3 грудня знову очікуються значні опади у вигляді снігу та дощу. При цьому місцями температура повітря вдень сягатиме до +16 градусів.