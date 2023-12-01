У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті надвечір 1 грудня

Протягом доби підрозділи ракетних військ Сил оборони України уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 складів боєприпасів росіян, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 1 грудня.

"Протягом доби відбулось 67 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також, з початку доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 2 керовані ракети Х-59 та 12 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 1 керовану ракету Х-59 та 8 ударних БпЛА".

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 9 атак.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 7 атак.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 16 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку противник 10 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.