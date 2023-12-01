У листопаді до загального фонду бюджету надійшло понад 121 млрд гривень
За листопад 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 121,7 млрд грн, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України з посиланням на дані Державної казначейської служби.
Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:
- 31,1 млрд грн – податку на прибуток підприємств;
- 30,8 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
- 22,9 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 32,8 млрд, відшкодовано – 9,9 млрд грн);
- 15,1 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
- 7,6 млрд грн – акцизного податку;
- 4,5 млрд грн – рентної плати за користування надрами;
- 2,2 млрд грн – ввізного та вивізного мита.
Водночас виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 100,9% (+0,8 млрд грн), Державною митною службою – 78,0% (-9,3 млрд грн).
Нагадаємо:
Державна митна служба у листопаді за результатами митних оформлень імпорту та експорту товарів перерахує до держбюджету 39,2 млрд грн митних та інших платежів, або 81% від плану.