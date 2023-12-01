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Україна повернула ще двох дітей з батьками з окупованих територій

Україна повернула ще двох дітей з батьками з окупованих територій
Фото: Facebook Save Ukraine

Двох малолітніх дітей разом з батьками вдалося забрати команді Save Ukraine з тимчасово окупованої території України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила організація Save Ukraine.

"Окупаційна влада примушувала батьків змінювати українські свідоцтва про народження дітей на документи російського зразка, а батька намагалися поставити на військовий облік.
На щастя, родині вдалося вирватися й приїхати в Україну".

Зараз родина перебуває у безпеці. Усього команді Save Ukraine вже вдалося повернути з Росії та тимчасово окупованих територій 213 українських дітей.

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